2020-06-28T09:16:54+03:00
Происшествия

Женщина и двое детей пострадали в ДТП с фурой под Сызранью

По предварительным данным, водитель легковушки не уступил дорогу грузовику, хотя был обязан это сделать
Александра БУДАЕВА
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В результате аварии пострадали женщина и двое детей, которые ехали в легковушкеВ результате аварии пострадали женщина и двое детей, которые ехали в легковушкеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вечером 27 июня в Сызранском районе столкнулись кроссовер Hyundai Creta и фура Volvo, в результате пострадали три человека, двое из них - дети.

ЧП произошло около восьми часов вечера на 905 км автодороги "Урал-Сызрань 1". По предварительным данным, виноват в произошедшем водитель легковушки, ехавшей со стороны Сызрани:

- ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, где водитель автомобиля Hyundai Creta при повороте налево не пропустил грузовик Volvo, который двигался в противоположном направлении, - объяснили корреспонденту "КП-Самара" в областном МВД.

В результате аварии никто из водителей не пострадал. Зато в больницу попали три пассажира из Hyundai Creta: 11-летняя девочка и 16-летний мальчик госпитализированы, их маму медики также забрали в больницу, осмотрели, оказали ей первую помощь и отпустили долечиваться домой.

ДТП произошло около 8 часов вечера в Сызранском районе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

ДТП произошло около 8 часов вечера в Сызранском районеФото: ГУ МВД России по Самарской области

Полиция уже начала проверку по факту ДТП, во результате которой специалисты установят все обстоятельства произошедшего, после чего будет приниматься решение о привлечении кого-то из водителей к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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