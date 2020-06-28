Женщина и двое детей пострадали в ДТП с фурой под Сызранью
Вечером 27 июня в Сызранском районе столкнулись кроссовер Hyundai Creta и фура Volvo, в результате пострадали три человека, двое из них - дети.
ЧП произошло около восьми часов вечера на 905 км автодороги "Урал-Сызрань 1". По предварительным данным, виноват в произошедшем водитель легковушки, ехавшей со стороны Сызрани:
- ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, где водитель автомобиля Hyundai Creta при повороте налево не пропустил грузовик Volvo, который двигался в противоположном направлении, - объяснили корреспонденту "КП-Самара" в областном МВД.
В результате аварии никто из водителей не пострадал. Зато в больницу попали три пассажира из Hyundai Creta: 11-летняя девочка и 16-летний мальчик госпитализированы, их маму медики также забрали в больницу, осмотрели, оказали ей первую помощь и отпустили долечиваться домой.
ДТП произошло около 8 часов вечера в Сызранском районеФото: ГУ МВД России по Самарской области
Полиция уже начала проверку по факту ДТП, во результате которой специалисты установят все обстоятельства произошедшего, после чего будет приниматься решение о привлечении кого-то из водителей к ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU