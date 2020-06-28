В Самаре иномарка сбила женщину прямо на "зебре"

28 Июнь 2020 2020-06-28T14:07:41+03:00

ДТП произошло на проспекте Кирова, почему водитель не остановился вовремя, сейчас выясняет полиция Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вчера вечером в Самаре водитель иномарки сбил женщину, которая переходила дорогу по "зебре". ЧП произошло в Промышленном районе Самары - в районе остановки "Профтехучилище" на проспекте Кирова.

- Около шести часов вечера водитель KIA Magentis совершил наезда на пешехода, женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспорта, - сообщает областное МВД.

Женщина получила травмы, самостоятельно передвигаться не могла, и водитель иномарки сам отвез пострадавшую в больницу. 46-летнюю женщину госпитализировали.

Полиция начала проверку всех обстоятельств произошедшего, чтобы понять, по каким причинам водитель не увидел пешехода и не затормозил вовремя. Как часто 52-летний мужчина нарушал ПДД до этого и попадал ли в аварии ранее, пока не известно.

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ИСТОЧНИК KP.RU