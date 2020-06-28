2020-06-28T17:39:17+03:00
Спорт

Вместо Миодрага Божовича "Крылья Советов" возглавит Андрей Талалаев

Это решение принято сегодня за заседании Совета директоров клуба
Александра БУДАЕВА
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С Андреем Талалаевым контракт заключен на два годаС Андреем Талалаевым контракт заключен на два года
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Стало известно имя нового главного тренера футбольного клуба "Крылья Советов" - им станет Андрей Талалаев, соответствующее решение принято сегодня на заседании Совета директоров клуба.

- Контракт с российским специалистом заключен сроком на 2 года. К выполнению своих обязанностей Андрей Талалаев приступит в понедельник, - сообщает пресс-служба "Крыльев Советов". - В тренерский штаб Андрея Викторовича войдут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус.

Андрей Талалаев уж приезжал в Самару - он провел здесь 2 матча в качестве главного юношеской сборной России по футболу. В свое время он возглавлял нижегородскую "Волгу", "Тамбов", ереванский "Пюник" и "Химки".

Не все довольны таким назначением. К примеру, бывший капитан команды "Крылья Советов" Владислав Радимов в соцсетях сообщил, что считает подобное решение спорным:и "припоминает" Андрею Талалаеву обстоятельства его ухода из тренерского состава футбольного клуба "Химки".

ИСТОЧНИК KP.RU

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