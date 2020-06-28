2020-06-28T18:48:24+03:00
Происшествия

В Самарской области мужчина научил сына-четвероклассника залезать в чужие дома через форточку

Теперь ему придется отвечать не только за воровство, но и за то, что сделал ребенка своим соучастником
Александра БУДАЕВА
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В полиции теперь расследуют не одно, а два уголовных делаВ полиции теперь расследуют не одно, а два уголовных делаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Хворостянском районе 10-летний мальчик оказался вовлечен в серьезное преступление. Сына-четвероклассника решил использовать в качестве "ключика" от всех дверей житель села Новокуровка.

- 8 мая мужчина со своим знакомым попросили ребенка залезть в чужой дом через открытую форточку и открыть им входную дверь, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в областной прокуратуре.

В результате товарищи обворовали дом, но вскоре попались. Так они стали фигурантами уголовного дела по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража с незаконным проникновением в жилище".

А по результатам прокурорской проверки на нерадивого отца возбудили еще одно уголовное дело - по ч. 4 ст.150 УК РФ "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления".

За собственную "предприимчивость" мужчине теперь придется отвечать перед законом: ему грозит до 8 лет реального лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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