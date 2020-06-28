С начала года в Самарской области утонули 22 человека, в том числе 6 детей

28 Июнь 2020 2020-06-28T21:07:49+03:00

Большинство из них плохо плавали либо выбрали для купания так называемые "дикие" пляжи

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В областном МЧС бьют тревогу: лето только началось, а в Самарской области уже насчитывается 22 утонувших. Причем 6 из них - дети. Спасти из воды вовремя удалось лишь четверых человек.

- Большинство людей гибнет либо из-за неумения хорошо плавать, либо из-за купания в необорудованных водоёмах, - констатируют в ГУ МЧС России по Самарской области. - Частой причиной гибели в воде также являются переутомление, перегревание, переохлаждение и алкогольное опьянение.

Спасатели советуют ездить только на "официальные" пляжи, не нырять в незнакомых местах, не отплывать далеко от берега, особенно на надувных матрасах, не купаться после выпитого спиртного и внимательно смотреть за детьми.

Если случилась судорога:

- зовите на помощь всех, кто есть неподалеку

- под водой схватите голень двумя руками, с силой сначала согните колено, потом разогните его, повторяйте так долго, как сможете, или пока не почувствуете себя лучше

- ущипните себя за мышцу - это может помочь против судороги

Если вы захлебнулись водой:

- не паникуйте, развернитесь спиной к волне и постарайтесь восстановить дыхание

- прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте несколько резких выдохов, помогая себе руками

- очистите нос от попавшей внутрь воды нос и несколько раз сглотните

Если вы увидели тонущего человека:

- зовите на помощь, просите вызвать "Скорую" и, если умеете плавать, плывите к утопающему на помощь

- кинете, как можно ближе к нему, спасательный круг, надувной матрас или резиновую камеру

- приподнимите голову утопающего над водой, если человек лежит на спине, подплывайте со стороны головы;

Во всех чрезвычайных ситуациях звоните спасателям по номерам 101 и 01 с мобильных, а также на единый телефон доверия областного МЧС: (846) 337-72-82

ИСТОЧНИК KP.RU