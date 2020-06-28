С начала года в Самарской области утонули 22 человека, в том числе 6 детей
В областном МЧС бьют тревогу: лето только началось, а в Самарской области уже насчитывается 22 утонувших. Причем 6 из них - дети. Спасти из воды вовремя удалось лишь четверых человек.
- Большинство людей гибнет либо из-за неумения хорошо плавать, либо из-за купания в необорудованных водоёмах, - констатируют в ГУ МЧС России по Самарской области. - Частой причиной гибели в воде также являются переутомление, перегревание, переохлаждение и алкогольное опьянение.
Спасатели советуют ездить только на "официальные" пляжи, не нырять в незнакомых местах, не отплывать далеко от берега, особенно на надувных матрасах, не купаться после выпитого спиртного и внимательно смотреть за детьми.
Если случилась судорога:
- зовите на помощь всех, кто есть неподалеку
- под водой схватите голень двумя руками, с силой сначала согните колено, потом разогните его, повторяйте так долго, как сможете, или пока не почувствуете себя лучше
- ущипните себя за мышцу - это может помочь против судороги
Если вы захлебнулись водой:
- не паникуйте, развернитесь спиной к волне и постарайтесь восстановить дыхание
- прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте несколько резких выдохов, помогая себе руками
- очистите нос от попавшей внутрь воды нос и несколько раз сглотните
Если вы увидели тонущего человека:
- зовите на помощь, просите вызвать "Скорую" и, если умеете плавать, плывите к утопающему на помощь
- кинете, как можно ближе к нему, спасательный круг, надувной матрас или резиновую камеру
- приподнимите голову утопающего над водой, если человек лежит на спине, подплывайте со стороны головы;
Во всех чрезвычайных ситуациях звоните спасателям по номерам 101 и 01 с мобильных, а также на единый телефон доверия областного МЧС: (846) 337-72-82
ИСТОЧНИК KP.RU