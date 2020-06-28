В Самаре песчаная подушка появилась на дороге, которая соединит Московское и Красноглинское шоссе

28 Июнь 2020 2020-06-28T21:48:25+03:00

На видео, которое снял Кирилл Чернышов видно, что работы близятся к завершению Фото: скриншот с видео

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В Самаре близятся к завершению работы по строительству дороги, которая соединит Московское шоссе с Красноглинским шоссе. Эта же трасса разгрузит поток транспорта в поселке Мехзавод и откроет путь в строящийся микрорайон "Новая Самара".

Напомним, застройщик обещал, что дорога будет построена к ноябрю прошлого года, но что-то пошло не так и по всей видимости, сдадут ее лишь в 2020-м. Возможно, задержка по срокам связана с тем, что работы ведут не только дорожники: вдоль собственно трассы прокладывают все коммуникации - воду, канализацию и электричество. Кроме того, сразу ведется обустройство парковочных мест и тротуаров для пешеходов.

Дорога будет двухполосной, ширина каждой из полос - три с половиной метра. По ней пустят в том числе и общественный транспорт, который соединит микрорайон "Новая Самара" с центральными частями города.

На видео, которое зафиксировало ход строительства с высоты птичьего полета, видно: песчаная подушка готова, дальше дорожные рабочие должны сделать основание дороги, и лишь после этого придет пора укладывать асфальт.

Стройку планируют завершить к концу 2020 года.

В Самаре строят дорогу, которая соединит Московское и Красноглинское шоссе.Кирилл Чернышов снял с высоты птичьего полета строительство новой дороги в ЖК "Новая Самара"

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ИСТОЧНИК KP.RU