2020-06-28T21:48:25+03:00
Общество

В Самаре песчаная подушка появилась на дороге, которая соединит Московское и Красноглинское шоссе

Ожидается, что трассу сдадут к концу года
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
На видео, которое снял Кирилл Чернышов видно, что работы близятся к завершениюНа видео, которое снял Кирилл Чернышов видно, что работы близятся к завершениюФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

В Самаре близятся к завершению работы по строительству дороги, которая соединит Московское шоссе с Красноглинским шоссе. Эта же трасса разгрузит поток транспорта в поселке Мехзавод и откроет путь в строящийся микрорайон "Новая Самара".

Напомним, застройщик обещал, что дорога будет построена к ноябрю прошлого года, но что-то пошло не так и по всей видимости, сдадут ее лишь в 2020-м. Возможно, задержка по срокам связана с тем, что работы ведут не только дорожники: вдоль собственно трассы прокладывают все коммуникации - воду, канализацию и электричество. Кроме того, сразу ведется обустройство парковочных мест и тротуаров для пешеходов.

Дорога будет двухполосной, ширина каждой из полос - три с половиной метра. По ней пустят в том числе и общественный транспорт, который соединит микрорайон "Новая Самара" с центральными частями города.

На видео, которое зафиксировало ход строительства с высоты птичьего полета, видно: песчаная подушка готова, дальше дорожные рабочие должны сделать основание дороги, и лишь после этого придет пора укладывать асфальт.

Стройку планируют завершить к концу 2020 года.

В Самаре строят дорогу, которая соединит Московское и Красноглинское шоссе.Кирилл Чернышов снял с высоты птичьего полета строительство новой дороги в ЖК "Новая Самара"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре в ноябре построят поперечник между Московским и Красноглинским шоссе

Дорогу проложат в жилом районе «Новая Самара» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре песчаная подушка появилась на дороге, которая соединит Московское и Красноглинское шоссе
"Би-2" назвали Волгу самым ярким впечатлением за 4 месяца изоляции
Открытие ботанического сада после карантина в 2020 году: когда начнет работу
С начала года в Самарской области утонули 22 человека, в том числе 6 детей
Солист "Сплина" в Самаре впервые попал на баржу
Фронтмен АукцЫона Олег Гаркуша о "Роке на Волге": "Забавный формат. А куда деваться"
В Самарской области мужчина научил сына-четвероклассника залезать в чужие дома через форточку
Вместо Миодрага Божовича "Крылья Советов" возглавит Андрей Талалаев
Дмитрий Азаров: "Жители Самарской области проявляют высокую активность при голосовании по поправкам в Конституцию"
На продуктовом производстве в Самаре нашли 10 тонн подозрительного сливочного масла
Появилось видео подготовки сцен на воде для "Рока на Волге" в Самаре