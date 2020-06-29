2020-06-29T01:48:13+03:00
Общество

В начале недели Самарскую область окатит волной арктического воздуха

В регионе опять похолодает, но дождей не будет
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре опять будет холодатьВ Самаре опять будет холодатьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области опять похолодает с началом рабочей недели. Если выходные - хоть синоптики и обещали погодные катаклизмы - выдались вполне летними, за исключением, пожалуй, редкого дождика и холодного ветра, то вскоре все изменится.

Уже в понедельник северо-восточный ветер принесет потоки воздуха из Арктики. Темпераура опустится до +20 +22 градусов, а это уже не очень комфортно для спокойных прогулок. Дожди могут пройти по области, в Самаре же будет сухо.

- Вслед за холодным атмосферным фронтом в начале следующей недели в наш регион проникнет очередная порция арктического воздуха. Вновь похолодает., - сообщают синоптики Приволжского УГМС.

Уже во вторник похолодает еще больше. Местами столбики термометров опустятся до +18 +23 градусов. Ночью похолодает до +7.

А вот в среду опять начнет теплеть до +24 градусов, осадков по-прежнему не будет.

В целом же в третью декаду июня температура воздуха будет ниже нормы на три градуса минимум.

ИСТОЧНИК KP.RU

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