В Самарской области неизвестный врезался на авто в газовый распределитель и скрылся
Вчера, 28 июня, в Гранном произошло ДТП. Экстренные службы были подняты по тревоге, так как неизвестный водитель на легковом автомобиле протаранил газовый распределитель. После аварии автомобилист скрылся с места происшествия.
– На месте ЧП был найден регистрационный номер от автомобиля. По нему удастся отыскать владельца машины. Как сообщили очевидцы, в салоне в момент ДТП находился ребенок, – сообщили представители аварийно-спасательной службы Самары.
Разбираться во всех деталях произошедшего предстоит сотрудникам ГИБДД. На месте работали спасатели, служба газа, а также полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU