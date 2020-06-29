2020-06-29T08:55:51+03:00
Общество

В Самарской области неизвестный врезался на авто в газовый распределитель и скрылся

Однако на месте ДТП остался регистрационный номер машины
Владислав КИРСАНОВ
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Разбираться во всех обстоятельствах будут компетентные органы ФОТО: https://vk.com/public137750381Разбираться во всех обстоятельствах будут компетентные органы ФОТО: https://vk.com/public137750381
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Вчера, 28 июня, в Гранном произошло ДТП. Экстренные службы были подняты по тревоге, так как неизвестный водитель на легковом автомобиле протаранил газовый распределитель. После аварии автомобилист скрылся с места происшествия.

– На месте ЧП был найден регистрационный номер от автомобиля. По нему удастся отыскать владельца машины. Как сообщили очевидцы, в салоне в момент ДТП находился ребенок, – сообщили представители аварийно-спасательной службы Самары.

Разбираться во всех деталях произошедшего предстоит сотрудникам ГИБДД. На месте работали спасатели, служба газа, а также полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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