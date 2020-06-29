2020-06-29T10:12:53+03:00
Спорт

Воспитанник детдома, которому Евгений Савин обещал устроить просмотр в профессиональном клубе, тренируется с «Акроном»

18-летний полузащитник уже принял участие в контрольной игре за тольяттинский клуб
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Свою состоятельность 18-летний парень будет доказывать на сборе тольяттинского клуба. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).Свою состоятельность 18-летний парень будет доказывать на сборе тольяттинского клуба. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).
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18-летний воспитанник детского дома из Владивостока Дмитрий Чеповский находится на просмотре в тольяттинском «Акроне», сообщает пресс-служба клуба. Этот футболист стал одним из героев последнего выпуска блога Евгения Савина «КраСава». В этом сезоне он должен был подписать контракт с «Лучом» из Владивостока, но команда прекратила свое существование. Савин пообещал парню, что, если его YouTube-канал наберет миллион подписчиков после того, как видео выйдет, он устроит Дмитрию просмотр в профессиональном клубе.

Чеповский уже сыграл за «Акрон» в контрольном матче против саратовского «Сокола», который завершился нулевой ничьей. Свою состоятельность 18-летний парень будет доказывать на сборе тольяттинского клуба. Там тренерский штаб и решит, оставлять футболиста или нет.

Напомним, следующий сезон «Акрон» проведет в ФНЛ. Красно-черные добились права играть во втором по силе дивизионе страны за один год, заняв первое место в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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