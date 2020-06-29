2020-06-29T10:09:21+03:00
Общество

Ночью в Тольятти «Веста» насмерть сбила женщину

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях
Владислав КИРСАНОВ
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По словам очевидцев, легковушка ехала на огромной скорости ФОТО: Паблик Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)По словам очевидцев, легковушка ехала на огромной скорости ФОТО: Паблик Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)Фото: соцсети
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Вчера, 28 июня, около 23 часов произошло страшное ДТП на улице 40 лет Победы в Тольятти. Девушка вышла на пешеходный переход, где ее на большой скорости сбила «Веста».

– Легковушка ехала не меньше 120 километров в час. Несчастную отбросило на много метров от места столкновения. Выжить у нее было мало шансов. Приехавшей бригаде скорой оставалось только констатировать смерть, – сообщают очевидцы в социальных сетях.

Разбираться во всех обстоятельствах трагедии предстоит сотрудникам ГИБДД. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.

ФОТО: Паблик Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП) Фото: соцсети

ФОТО: Паблик Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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