Ночью в Тольятти «Веста» насмерть сбила женщину
Вчера, 28 июня, около 23 часов произошло страшное ДТП на улице 40 лет Победы в Тольятти. Девушка вышла на пешеходный переход, где ее на большой скорости сбила «Веста».
– Легковушка ехала не меньше 120 километров в час. Несчастную отбросило на много метров от места столкновения. Выжить у нее было мало шансов. Приехавшей бригаде скорой оставалось только констатировать смерть, – сообщают очевидцы в социальных сетях.
Разбираться во всех обстоятельствах трагедии предстоит сотрудникам ГИБДД. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.
ФОТО: Паблик Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)Фото: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU