Ночью в Тольятти «Веста» насмерть сбила женщину

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:09:21+03:00

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях

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Вчера, 28 июня, около 23 часов произошло страшное ДТП на улице 40 лет Победы в Тольятти. Девушка вышла на пешеходный переход, где ее на большой скорости сбила «Веста».

– Легковушка ехала не меньше 120 километров в час. Несчастную отбросило на много метров от места столкновения. Выжить у нее было мало шансов. Приехавшей бригаде скорой оставалось только констатировать смерть, – сообщают очевидцы в социальных сетях.

Разбираться во всех обстоятельствах трагедии предстоит сотрудникам ГИБДД. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.

ФОТО: Паблик Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU