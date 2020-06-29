2020-06-29T11:14:34+03:00
Общество

В Тольятти парень переночевал у девушки и ограбил ее

Добычей 21-летнего злоумышленника стали золотые украшения
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Задержанному грозит тюремный срокЗадержанному грозит тюремный срокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции Тольятти задержали подозреваемого в краже. Дело в том, что к правоохранителям обратилась 19-летняя девушка. По ее словам, она пригласила к себе в гости малознакомого парня, который провел у нее ночь. Утром местная жительница заметила пропажу золотых украшений.

– Сотрудники органов внутренних дел провели расследование и установили, что гостивший молодой человек является жителем Ставропольского района, а также был ранее судим за грабеж и кражу. Свою вину 21-летний парень отрицать не стал, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Он рассказал, что золото сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды. Теперь ему грозит тюремное заключение. За решеткой он может провести до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24