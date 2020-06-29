В Тольятти парень переночевал у девушки и ограбил ее

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:14:34+03:00

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Сотрудники полиции Тольятти задержали подозреваемого в краже. Дело в том, что к правоохранителям обратилась 19-летняя девушка. По ее словам, она пригласила к себе в гости малознакомого парня, который провел у нее ночь. Утром местная жительница заметила пропажу золотых украшений.

– Сотрудники органов внутренних дел провели расследование и установили, что гостивший молодой человек является жителем Ставропольского района, а также был ранее судим за грабеж и кражу. Свою вину 21-летний парень отрицать не стал, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Он рассказал, что золото сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды. Теперь ему грозит тюремное заключение. За решеткой он может провести до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU