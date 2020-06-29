В Самаре иномарка снесла мотоциклиста

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:35:27+03:00

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Вчера, 28 июня, в Самаре произошло ДТП. Около 15 часов 39-летний водитель «Датсуна» двигался по улице Димитрова. Поворачивая налево, мужчина не уступил дорогу 21-летнему мотоциклисту. В результате произошло столкновение.

– Водитель легковушки получил травмы. Прибывшие на место медики госпитализировали мужчину. В момент аварии он находился в трезвом состоянии. Разбираться во всех обстоятельствах происшествия будут сотрудники ГИБДД, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU