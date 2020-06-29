В Самарской области пьяный водитель может попасть в тюрьму за повторное нарушение
Сотрудники полиции Клявлинского района Самарской области остановили 30-летнего водителя «четырнадцатой». В ходе общения от автомобилиста последовал резкий запах алкоголя. Он был направлен на медицинское освидетельствование, которое подтвердило опьянение.
– Выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Его автомобиль был доставлен на штрафстоянку, а сам мужчина – в отделение полиции, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Теперь задержанному грозит серьезное наказание. Максимальная санкция по данной статье подразумевает до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU