В Самарской области пьяный водитель может попасть в тюрьму за повторное нарушение

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:38:52+03:00

Мужчине грозит до двух лет тюрьмы Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В октябре 2019 года он уже сел за руль после употребления спиртного

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Сотрудники полиции Клявлинского района Самарской области остановили 30-летнего водителя «четырнадцатой». В ходе общения от автомобилиста последовал резкий запах алкоголя. Он был направлен на медицинское освидетельствование, которое подтвердило опьянение.

– Выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Его автомобиль был доставлен на штрафстоянку, а сам мужчина – в отделение полиции, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Теперь задержанному грозит серьезное наказание. Максимальная санкция по данной статье подразумевает до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU