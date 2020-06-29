2020-06-29T12:38:52+03:00
Общество

В Самарской области пьяный водитель может попасть в тюрьму за повторное нарушение

В октябре 2019 года он уже сел за руль после употребления спиртного
Владислав КИРСАНОВ
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Мужчине грозит до двух лет тюрьмыМужчине грозит до двух лет тюрьмыФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Сотрудники полиции Клявлинского района Самарской области остановили 30-летнего водителя «четырнадцатой». В ходе общения от автомобилиста последовал резкий запах алкоголя. Он был направлен на медицинское освидетельствование, которое подтвердило опьянение.

– Выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Его автомобиль был доставлен на штрафстоянку, а сам мужчина – в отделение полиции, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Теперь задержанному грозит серьезное наказание. Максимальная санкция по данной статье подразумевает до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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