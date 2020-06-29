2020-06-29T14:10:01+03:00
Общество

29 июня в Самарской области стало самым холодным днем за 73 года

Рекорд минимума температуры был перекрыт в Клявлино
Владислав КИРСАНОВ
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Потепление ожидается к концу рабочей неделиПотепление ожидается к концу рабочей неделиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Синоптики Приволжского УГМС зафиксировали новый рекорд на одной из метеостанций в Самарской области. Последний раз в Клявлино было 6,1 градуса в 1947 году.

– 29 июня 2020 года было холоднее на 0,2 градуса. Там было зафиксировано 5,9 градусов тепла. Ближайшие ночи в регионе также будут прохладным. Так, в среду, 1 июля, столбик термометра может опуститься до 3 градусов, – говорится в сообщении.

К концу недели в Самарскую область должно вернуться тепло. Однако вместе с тем возможны дожди и грозы. К пятнице температура воздуха обещает достигнуть отметки в 30 градусов. Средняя температура в конце июня ниже нормы на 3 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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