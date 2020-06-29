29 июня в Самарской области стало самым холодным днем за 73 года

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:10:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Синоптики Приволжского УГМС зафиксировали новый рекорд на одной из метеостанций в Самарской области. Последний раз в Клявлино было 6,1 градуса в 1947 году.

– 29 июня 2020 года было холоднее на 0,2 градуса. Там было зафиксировано 5,9 градусов тепла. Ближайшие ночи в регионе также будут прохладным. Так, в среду, 1 июля, столбик термометра может опуститься до 3 градусов, – говорится в сообщении.

К концу недели в Самарскую область должно вернуться тепло. Однако вместе с тем возможны дожди и грозы. К пятнице температура воздуха обещает достигнуть отметки в 30 градусов. Средняя температура в конце июня ниже нормы на 3 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU