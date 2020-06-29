В Самаре назначены городские стипендии для одаренных детей и талантливой молодежи
Администрация Самары рассказала о выплатах одаренным детям и талантливой молодежи в 2020 году. Ежемесячно по 5 тысяч рублей будут получать 25 учащихся детских музыкальных школ, школ искусств, талантливые воспитанники учреждение допобразования, а также студенты высших и средних учебных заведений, которые проявили себя в творчестве.
– Еще 25-ю стипендиатами стали самарцы, успешно показавшие себя в спорте. Речь идет о воспитанниках детско-юношеских спортивных школ, школ олимпийского резерва, – сообщили власти столицы региона.
В список последних вошли также учреждения дополнительного образования спортивного профиля.
ИСТОЧНИК KP.RU