В Самаре назначены городские стипендии для одаренных детей и талантливой молодежи

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:32:04+03:00

Ежемесячно по 5 тысяч рублей будут получать 50 человек

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Администрация Самары рассказала о выплатах одаренным детям и талантливой молодежи в 2020 году. Ежемесячно по 5 тысяч рублей будут получать 25 учащихся детских музыкальных школ, школ искусств, талантливые воспитанники учреждение допобразования, а также студенты высших и средних учебных заведений, которые проявили себя в творчестве.

– Еще 25-ю стипендиатами стали самарцы, успешно показавшие себя в спорте. Речь идет о воспитанниках детско-юношеских спортивных школ, школ олимпийского резерва, – сообщили власти столицы региона.

В список последних вошли также учреждения дополнительного образования спортивного профиля.

ИСТОЧНИК KP.RU