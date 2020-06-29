В Самарской области умер зампредседателя участковой избирательной комиссии

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:18:48+03:00

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Сегодня, 29 июня, стало известно о внезапной кончине заместителя председателя участковой избирательной комиссии № 1725 Евгения Баракина. Об этом сообщили в пресс-службе избиркома региона.

– Избирательная комиссия Самарской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Баракина в связи с его внезапной кончиной. Его деятельность в должности всегда оценивалась высоко, служила образцом для коллег из других комиссий, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Евгений Баракин был исключительно порядочным, добросовестным работником, готовым прийти на помощь в любой ситуации. Отметим, что сейчас в России идет голосование по поправкам в Конституцию.

ИСТОЧНИК KP.RU