В Самарской области умер зампредседателя участковой избирательной комиссии
Сегодня, 29 июня, стало известно о внезапной кончине заместителя председателя участковой избирательной комиссии № 1725 Евгения Баракина. Об этом сообщили в пресс-службе избиркома региона.
– Избирательная комиссия Самарской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Баракина в связи с его внезапной кончиной. Его деятельность в должности всегда оценивалась высоко, служила образцом для коллег из других комиссий, – говорится в сообщении.
Также отмечается, что Евгений Баракин был исключительно порядочным, добросовестным работником, готовым прийти на помощь в любой ситуации. Отметим, что сейчас в России идет голосование по поправкам в Конституцию.
ИСТОЧНИК KP.RU