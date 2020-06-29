2020-06-29T17:04:49+03:00
Общество

В Самаре рассказали, за что лишили лицензии недобросовестную УК

Депутат губдумы рассказал, почему важно, что такой прецедент создан
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Денис Волков рассказал, почему у УК забрали лицензиюДенис Волков рассказал, почему у УК забрали лицензию
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В Самаре лицензии лишили управляющую компанию УЖКК. Основанием для иска стало исключение из обслуживания 15% жилого фонда: жители просто массово отказывались от услуг компании и уходили под крыло к другим организациям. Этот прецедент может послужить напоминанием для других участников рынка: если не наладить взаимодействие с собственниками и не работать в их пользу, можно лишиться всего.

- К данной УК было множество претензий со стороны жителей, которые никак не разрешались. К сожалению, сейчас таким образом работают многие компании на рынке ЖКХ-услуг. И то, что сегодня создан прецедент по отзыву лицензии у действующей управляющей организации – серьезный сигнал всем тем, кто полагает, что может выполнять обязанности по содержанию многоквартирных домов плохо, кто обманывает жителей, выводя деньги с их домов, - поделился своим мнением депутат губдумы Денис Волков, который участвовал в процессе в качестве представителя лицензионной комиссии ГЖИ.

Жителям домов теперь предстоит дождаться, пока решение вступит в законную силу. После этого здания исключат из реестра лицензий и для них определят новую УК. Также Денис Волков напомнил, что сегодня парламентарии региона готовят поправки в жилищный кодекс, чтобы ужесточить порог вхождения на рынок. Здесь должны работать только добросовестные организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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