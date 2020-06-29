На следующей неделе подведут итоги конкурса «Медицина – мое призвание»

29 Июнь 2020 2020-06-29T18:33:51+03:00

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Во второй раз Самарский филиал ИД «Комсомольская правда» провел конкурс «Медицина - мое призвание». На этот раз участниками стали более 40 сотрудников медицинских учреждений Самарской области. Врачи с 15 мая присылали свои фото в медицинской форме и рассказывали о себе. Между конкурсантами развернулась нешуточная баталия.

Все это время на сайте samara.kp.ru шло народное голосование. Теперь победителей будет определять экспертное жюри. Итоговый список победителей появится уже на следующей неделе, а торжественное награждение состоится в пресс-центре «КП-Самара».

Напомним, конкурс был приурочен ко Дню медицинского работника. В третье воскресенье июня в России благодарят и чествуют всех, кто давал клятву Гиппократа, – врачей, медсестер, фельдшеров.

ИСТОЧНИК KP.RU