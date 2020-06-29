В Самарской области мужчина украл еду, чайник и кроссовки

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:01:55+03:00

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В Сызрани 44-летнего местного жителя подозревают в совершении двух краж. По версии следствия, в феврале текущего года злоумышленник, выполняя ремонтные работы в одной из квартир, принял решение похитить имущество, продать его, а деньги потратить на алкоголь.

– Причиненный ущерб составил порядка 50 тысяч рублей. Подозреваемого задержали, когда он находился в пьяном состоянии в общественном месте. Выяснилось, что в июле минувшего года он проник в дачный дом и украл оттуда продукты, электрический чайник и кроссовки, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Теперь сызранцу предъявлены обвинения по двум преступлениям. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU