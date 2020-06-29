В Самарской области мужчина украл еду, чайник и кроссовки
В Сызрани 44-летнего местного жителя подозревают в совершении двух краж. По версии следствия, в феврале текущего года злоумышленник, выполняя ремонтные работы в одной из квартир, принял решение похитить имущество, продать его, а деньги потратить на алкоголь.
– Причиненный ущерб составил порядка 50 тысяч рублей. Подозреваемого задержали, когда он находился в пьяном состоянии в общественном месте. Выяснилось, что в июле минувшего года он проник в дачный дом и украл оттуда продукты, электрический чайник и кроссовки, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Теперь сызранцу предъявлены обвинения по двум преступлениям. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU