В Самаре минстрой пытается вернуть 392 млн рублей, которые потратил на обманутых дольщиков

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:10:12+03:00

Сотни самарцев мечтали и грезили о новых квартирах, но остались ни с чем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре суды разбираются, можно или нет взыскать деньги, потраченные областным бюджетом на помощь обманутым дольщикам, с коммерсантов, которые этих самых дольщиков как раз и обманули. В центре внимания - ситуация с ООО "Монтэк" и Валентиной Бочеровой, которая некогда руководила этой фирмой.

Напомним, ООО "Монтэк" и еще несколько фирм, которыми руководила Бочерова, строили в Самаре жилые многоквартирные дома на ул.Революционной и Ставропольской, на Заводском шоссе, на проспекте Карла Маркса и в поселке Дубрава. С дольщиками заключали инвестиционные договоры. Многие самарцы деньги за будущее жилье отдали в полном объеме, но квартир так и не получили.

Впоследствии в полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, подозреваемой стала Валентина Бочерова. Ей вменили хищение денег, которые люди перечисляли на строительство домов - речь шла о сотнях миллионов рублей, потерпевшими по делу были признаны 697 человек.

В 2014 году ООО"Монтэк" обанкротилось, а в 2016 году Бочерову признали виновной и приговорили к 4 годам колонии общего режима.

Власти стали думать, как помочь обманутым дольщикам. Достроить 291 дом в районе поселка Петра-Дубрава не удалось до сих пор - в этом районе большие проблемы с электричеством и коммуникациями.

В 2019 году представители министерства строительства Самарской области обратились в Самарский районный суд с иском к Валентине Бочаровой. В документах значится: объекты ООО "Монтэк" достраивал СОФЖИ, для этого из областного бюджета власти выделили субсидию в 392,4 млн рублей. Теперь эти деньги министерство хочет с Бочеровой взыскать. В мае прошлого года Самарский районный суд минстрою отказал, Самарский областной суд в сентябре это решение оставил в силе.

4 июня в обстоятельствах дела разбирался уже Шестой кассационный суд: и в этот раз вывод был иной - дело вернули на рассмотрение в Самарский областной суд. Какие доводы минстроя сумели переломить ситуацию, пока не ясно.

"Комсомолка" следит за развитием событий.

Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от 4 сентября 2019 года и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, указав на необходимость оценки фактических обстоятельств дела и определения закона и иного нормативного акта, подлежащего применению к правоотношениям сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU