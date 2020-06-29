2020-06-29T18:01:04+03:00
Общество

В Самаре ждут лесных пожаров

Только за прошлую неделю сухая трава горела 26 раз
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самарской области боятся пожаровВ Самарской области боятся пожаров
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В Самарской области к концу недели ждут вспышек лесных пожаров. В городе будет жарко, до +30 градусов, и в МЧС опасаются, что это обязательно приведет к разгулу огненной стихии. Только с 22 по 29 июня в регионе зафиксировали 26 возгораний, чаще всего горела сухая трава. И это происходило на фоне понижения температуры. Так что к горячим выходные сотрудники МЧС готовятся особенно тщательно.

- Погода дала небольшую передышку в отношении ситуации с лесными пожарами. Но уже в ближайшие дни ожидается жара, поэтому прошу глав муниципалитетов, руководителей ответственных ведомств быть в состоянии максимальной готовности, - призвал председатель регионального правительства Виктор Кудряшов.

В лесах может установиться четвертый класс пожарной опасности. А это значит, что в леса людям проход запрещен. К сожалению, это не всегда помогает. В МЧС просят жителей региона быть внимательнее и бережнее относиться к природе. Иногда разожженный костер или запаленная трава могут привести к уничтожению большого куска эксосистемы и даже создать угрозу населенным пунктам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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