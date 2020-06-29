В Сызрани мотоциклист сбил рабочего и врезался в грузовик коммунальной службы

29 Июнь 2020 2020-06-29T18:53:38+03:00

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Смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло в Сызрани 29 июня. Как прокомментировали, в ГУ МВД России по Самарской области КТВ-Луч, 32-летний мужчина на мотоцикле «Ямаха» превысил скорость. В это время на дороге велись работы. Мотоциклист не справился с управлением и наехал на дорожный знак, затем он задел дорожного рабочего и врезался в стоящий автомобиль ЗИЛ.

Произошло эта авария примерно в три часа у станции переливания крови. К сожалению, после столкновения мотоциклист погиб, а рабочему понадобилась помощь медиков – его госпитализировали.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU