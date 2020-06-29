2020-06-29T19:41:04+03:00
Туризм

Железнодорожное направление «Москва-Самара» попало в топ самых популярных среди россиян этим летом

Таковы данные аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру
Евгения ВАСИНА
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Куда вы отправитесь в отпуск?Куда вы отправитесь в отпуск?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Аналитический центр сервиса Туту.ру оценил как складывается ситуация на рынке железнодорожных перевозок эти летом. Уже во второй половине мая в этой сфере наметилось оживление, и стала заметна тенденция на постепенное восстановление. Аналитики отметили, что в июне количество купленных ж/д билетов, в сравнении с маем выросло в четыре раза.

Примечательно, что больше стало людей, что покупают билеты с датой отправления через 2 недели и на более дальние расстояния. Причем 71,3% забронированных билетов приходится на июнь, 18,9% на июль и 9,8% на август.

Чаще всего россияне покупали билеты по маршруту «МоскваПетербург», «Москва – Симферополь» и «Москва – Анапа». Замыкает топ популярных направлений маршрут «Москва – Самара». Кстати, в прошлом сезоне это направление было на 8 месте по популярности. Стоимость билетов в сравнении с летом прошлого года выросла на 4%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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