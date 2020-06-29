На полигоне бытовых отходов АО «Экология» нашли нарушения

29 Июнь 2020 2020-06-29T20:15:33+03:00

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Сотрудники прокуратура Новокуйбышевска вместе с представителями управления Роспотребнадзора по Самарской области проверили, как выполняют требования закона в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и санитарно-эпидемиологического законодательства на полигоне АО «Экология». Расположен полигон на ул. Промышленной, участок 31Ж.

Проверка выявила несколько нарушений. Как сообщили в ведомстве, на полигоне не было необходимых дезинфицирующих средств в бетонной установке для ходовой части мусоровозов, а легкое ограждение было установлено не по всей территории полигона.

Как итог, прокуратура Новокуйбышевска в адрес директора АО «Экология» внесено представление об устранении нарушений. Оно уже рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены. А вот в отношении юридического лица и должностного лица возбуждены дела об административном правонарушении, которые находятся в стадии рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU