В Самарской области несколько суток ищут пропавшего подростка

29 Июнь 2020 2020-06-29T20:56:12+03:00

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«Помогите найти подростка» - пост с таким заголовком появился в региональной группе поискового отряда «Лиза Алерт». 16-летний Данил Пишванов последний раз был замечен 27 июня, с тех пор его местонахождение неизвестно. Волонтеры и родные ищут мальчика в селе Славкино, Сергиевский район и в селе Крепость Кондурча, Шенталинского района Самарская область.

Приметы мальчика: Данил худощавого телосложения, его рост 168-175 см, волосы тёмные короткие, глаза голубые. Мальчик был одет в чёрную бейсболку, синюю майку, камуфляжные зеленые брюки и чёрные галоши. Данил носит очки в чёрной оправе.

Если вам что-то известно о том, где сейчас находится подросток, информацию можно сообщить инфоргу поиска, Ольге телефон: +79277333178

ИСТОЧНИК KP.RU