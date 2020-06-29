2020-06-29T20:56:12+03:00
Общество

В Самарской области несколько суток ищут пропавшего подростка

Мальчика последний раз видели 27 июня
Евгения ВАСИНА
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Данила ищут волонтеры и родныеДанила ищут волонтеры и родные
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«Помогите найти подростка» - пост с таким заголовком появился в региональной группе поискового отряда «Лиза Алерт». 16-летний Данил Пишванов последний раз был замечен 27 июня, с тех пор его местонахождение неизвестно. Волонтеры и родные ищут мальчика в селе Славкино, Сергиевский район и в селе Крепость Кондурча, Шенталинского района Самарская область.

Приметы мальчика: Данил худощавого телосложения, его рост 168-175 см, волосы тёмные короткие, глаза голубые. Мальчик был одет в чёрную бейсболку, синюю майку, камуфляжные зеленые брюки и чёрные галоши. Данил носит очки в чёрной оправе.

Если вам что-то известно о том, где сейчас находится подросток, информацию можно сообщить инфоргу поиска, Ольге телефон: +79277333178

ИСТОЧНИК KP.RU

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