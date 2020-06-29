2020-06-29T21:33:01+03:00
Общество

В Самаре утилизировали 3 кг красной икры

Деликатес продавался без необходимых документов
Евгения ВАСИНА
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Икра могла быть опаснойИкра могла быть опаснойФото: Олег ЗОЛОТО
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Инспекторы Россельхознадзора обнаружили в Самаре красную икру, что продавали без ветеринарных документов. Незаконные места торговли проверили специалисты отдела государственного ветеринарного надзора. В ведомстве отметили, что продавая икру без необходимых документов, торговцы нарушили приказ Минсельхоза РФ от 27 декабря 2016 г. № 589 «Об утверждении ветеринарных Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях» и Закон РФ № 4979-1 «О ветеринарии».

Недобросовестного продавца привлекут к административной ответственности. А вот икру, как и положено, направили на утилизацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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