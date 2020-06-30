В Самаре рассказали о сроках окончания дистанционного обучения

30 Июнь 2020 2020-06-30T01:50:10+03:00

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В Самаре чиновники рассказали, когда закончится дистанционное обучение, что будет в школах с 1 сентября и будут ли работать пришкольные лагеря. Первым на вопрос волонтеров на встрече отвечал губернатор Самарской области. Он заверил, что в регионе делают все для того, чтобы вернуться к нормальному режиму работы учебных заведений

- Я уверен, что, как и положено, 1 сентября мы откроем школы, и дети сядут за парты, по которым они истосковались. Конечно, навык дистанционного образования тоже пригодится в жизни, - отметил он.

В министерстве образования в свою очередь объяснили, что переход на дистанционное обучение был вынужденным и очное обучение возобновится, как только будут сняты ограничения. Для школ в этом формате нет ничего особенно желанного.

- Первое сентября для всех праздник. Поэтому мы надеемся и делаем все для того, чтобы нашли школьники встретили праздник за своими партами, в школе, очно, - рассказал министр образования Сергей Вравцов. И в регионе этого взгляда тоже придерживаются.

Что касается школьных лагерей, то график их работы будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе. То есть веское слово должен сказать Роспортебнадзор. Сами же школы готовы принимать детей, а сейчас работают со школьниками на каникулах также дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU