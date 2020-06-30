Самару ждет обжигающая жара до 30 градусов

30 Июнь 2020 2020-06-30T01:57:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Немного померзли и хватит: уже с 1 июля в Самарской области начнет теплеть. Южный ветер принесет настоящую южную жару. Сначала темпераьтура поднимется до +25, +27, а уже в выходные в Самарской области будут настоящие тропики - жара до +30 градусов. Об этом на совещании у губернатора доложил глава МЧС Самарской области Олег Бойко. Ведомство считает, что наступил пожароопасный период.

Жителям же региона больше интересна наступающая жара: если вся прошлая неделя была достаточно "горячей", то буквально перед выходными погода слегка испортилась. В регион пришли дожди и холодный ветер, по вечерам стало зябко и не слишком приятно находиться на открытом воздухе. Но все должно исправиться. В начале недели будет сухо и малооблачно, а вот уже в четверг может пойти дождь и начнется гроза - неудивительно, ведь атмосферные фронта начнут меняться местами.

- Температура воздуха постепенно начнёт повышаться и к концу рабочей недели будет достигать 30° отметки, - признаются синоптики. Что же, жителям Самарской области стоит планировать свои выходные так, чтобы провести их на природе, у водоема. В городе такая жара будет достаточно изнуряющей.

ИСТОЧНИК KP.RU