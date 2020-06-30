На Грушинский фестиваль подали рекордное количество заявок

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:13:56+03:00

Заявок на участие в конкурсе пришло в два раза больше, чем в прошлом году

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На прошлой неделе завершился прием заявок на участие в конкурсе на звание лауреатов 47-го интерактивного международного фестиваля авторской песни им. Валерия Грушина.

Впервые он проходит в онлайн-формате и уже ставит рекорды. В этом году на конкурс пришла 531 заявка, это в два раза больше, чем в прошлом году. Тогда эта цифра составила чуть больше 250. А вот география участников очередной раз подтвердила международный уровень фестиваля. В частности, в этом году есть заявки из Нью-Йорка и Израиля.

По словам директора областного Грушинского клуба Анны Шарафиевой, такой ажиотаж на конкурсе связан именно с его онлайн-форматом, упрощением механизма участия, ведь нужны были только камера и интернет.

Теперь компетентному жюри под председательством Александра Городницкого предстоит познакомиться со всеми творческими работами. Сейчас уже начались прослушивания 1-го тура. Затем те, кто пройдет его, будут бороться за путевку в финал, а уже в третьем туре конкурса будут определены лауреаты фестиваля. Их имена станут известны 4 июля.

Одного победителя выберут народным голосованием. В этой номинации его ждет специальный приз от партнеров фестиваля радиостанции «Калина Красная» - новенькая гитара и песни в эфире.

Все победители конкурса получат возможность выступить на гала-концерте 47-го Грушинского фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU