Житель Самарской области вырастил на своем участке 138 кустов конопли
Сотрудники по контролю за оборотом наркотиков Похвистневского района Самарской области получили сообщение, согласно которому житель села Малый Толкай на своем участке выращивал наркотические растения. Эта информация позже получила подтверждение.
– У 38-летнего гражданина был изъят сверток с 30 граммами марихуаны, а на его участке было обнаружено 138 кустов конопли. Задержанный признался, что хранил вещество и культивировал растения без цели сбыта, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Расследование данного дела продолжается, полицейские проверяют версии и выясняют все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU