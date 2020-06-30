2020-06-30T10:13:41+03:00
Общество

Житель Самарской области вырастил на своем участке 138 кустов конопли

Мужчина заявил, что культивировал растения без цели сбыта
Владислав КИРСАНОВ
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Сотрудники по контролю за оборотом наркотиков Похвистневского района Самарской области получили сообщение, согласно которому житель села Малый Толкай на своем участке выращивал наркотические растения. Эта информация позже получила подтверждение.

– У 38-летнего гражданина был изъят сверток с 30 граммами марихуаны, а на его участке было обнаружено 138 кустов конопли. Задержанный признался, что хранил вещество и культивировал растения без цели сбыта, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Расследование данного дела продолжается, полицейские проверяют версии и выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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