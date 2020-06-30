2020-06-30T10:52:50+03:00
Спорт

В Самаре приняли военную присягу 39 спортсменов-чемпионов

Среди них - мастер спорта международного класса, 25 мастеров спорта России и 13 кандидатов в мастера спорта
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Чемпионата Европы по шорт-треку в эстафете Павел Ситников принимает военную присягуЧемпионата Европы по шорт-треку в эстафете Павел Ситников принимает военную присягу
Изменить размер текста:

В весенний призыв в этом году попало немало титулованных спортсменов: так, в спортивной роте ЦСКА будет служить чемпион России и победитель последнего чемпионата Европы по шорт-треку в эстафете Павел Ситников. Вместе с ним военные хитрости в Самаре изучать будут 38 первоклассных спортсменов, неоднократно побеждавших во Всероссийских и международных соревнованиях по самбо, лыжным гонкам, легкой и тяжелой атлетике, велоспорту, плаванию, фристайлу, фехтованию, керлингу, бобслею, фигурному катанию, санному и конькобежному спорту.

На днях все они в торжественной обстановке приняли присягу. После приезда в Самару призывники прошли курс молодого бойца: учили устав, строевой шаг и правила пользования стрелковым оружием.

В Самаре спортсмены смогут совмещать военную службу и тренировки, чтобы не потерять нужную для побед физическую форму, ведь среди новобранцев - мастер спорта международного класса, 25 мастеров спорта России и 13 кандидатов в мастера спорта.

В Самаре приняли военную присягу новобранцы, среди которых оказались 39 спортсменов-чемпионов со всей России Фото: предоставлено пресс-службой

В Самаре приняли военную присягу новобранцы, среди которых оказались 39 спортсменов-чемпионов со всей РоссииФото: предоставлено пресс-службой

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сыграют ли Оренбург и Урал 1 июля 2020 года в матче 25 тура РПЛ
В Самаре из-за пожара в захламленной квартире на Физкультурной эвакуировали 15 человек
От коронавируса в Самарской области выздоровели еще 79 человек
В Самарской области задержали 68-летнего пенсионера, который порезал 71-летнюю сестру
Медики раскрыли причины смерти еще трех пациентов с коронавирусом
Стало известно, как и где заболел коронавирусом еще 51 человек в Самарской области
В Самарской области от коронавируса умерли еще три человека
В Самарской области за сутки коронавирусом заразился еще 51 человек
В Самаре приняли военную присягу 39 спортсменов-чемпионов
Житель Самарской области вырастил на своем участке 138 кустов конопли
В Самарской области мотоциклист погиб после ДТП с ЗИЛом коммунальщиков
На Грушинский фестиваль подали рекордное количество заявок
Божович согласился на сокращение компенсации при расторжении контракта с «Крыльями Советов»
В Самарской области задержали мошенника из Ижевска
Самару ждет обжигающая жара до 30 градусов
В Самаре рассказали о сроках окончания дистанционного обучения
Стали известны результаты теста «Крыльев Советов» на коронавирус
В Самаре утилизировали 3 кг красной икры
В Самарской области несколько суток ищут пропавшего подростка
На полигоне бытовых отходов АО «Экология» нашли нарушения
Железнодорожное направление «Москва - Самара» попало в топ самых популярных среди россиян этим летом
В Сызрани мотоциклист сбил рабочего и врезался в грузовик коммунальной службы
На следующей неделе подведут итоги конкурса «Медицина – мое призвание»
В Самаре ждут лесных пожаров
Самарская сетевая компания дала энергию «Року на Волге»
Туристов попросили не ехать на Грушинскую поляну из-за комаров, клещей и COVID