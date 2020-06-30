В Самаре приняли военную присягу 39 спортсменов-чемпионов

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:52:50+03:00

Среди них - мастер спорта международного класса, 25 мастеров спорта России и 13 кандидатов в мастера спорта

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В весенний призыв в этом году попало немало титулованных спортсменов: так, в спортивной роте ЦСКА будет служить чемпион России и победитель последнего чемпионата Европы по шорт-треку в эстафете Павел Ситников. Вместе с ним военные хитрости в Самаре изучать будут 38 первоклассных спортсменов, неоднократно побеждавших во Всероссийских и международных соревнованиях по самбо, лыжным гонкам, легкой и тяжелой атлетике, велоспорту, плаванию, фристайлу, фехтованию, керлингу, бобслею, фигурному катанию, санному и конькобежному спорту.

На днях все они в торжественной обстановке приняли присягу. После приезда в Самару призывники прошли курс молодого бойца: учили устав, строевой шаг и правила пользования стрелковым оружием.

В Самаре спортсмены смогут совмещать военную службу и тренировки, чтобы не потерять нужную для побед физическую форму, ведь среди новобранцев - мастер спорта международного класса, 25 мастеров спорта России и 13 кандидатов в мастера спорта.

В Самаре приняли военную присягу новобранцы, среди которых оказались 39 спортсменов-чемпионов со всей РоссииФото: предоставлено пресс-службой

ИСТОЧНИК KP.RU