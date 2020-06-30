В Самарской области задержали 68-летнего пенсионера, который порезал 71-летнюю сестру
Сотрудники Росгвардии Чапаевска получили информацию о бытовом конфликте в одном из домов на улице Запорожской. Сообщалось, что там пенсионерке были нанесены ножевые ранения.
– В подъезде был обнаружен мужчина со следами крови на руках. В квартире была 71-летняя порезанная женщина. Ей оказали помощь и передали медикам. 68-летний хозяин квартиры был задержан, – сообщает пресс-служба Росгвардии.
По предварительной версии правоохранителей, между братом и сестрой возник конфликт. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил родственницу ножом. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU