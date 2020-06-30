В Самарской области задержали 68-летнего пенсионера, который порезал 71-летнюю сестру

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:40:05+03:00

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Сотрудники Росгвардии Чапаевска получили информацию о бытовом конфликте в одном из домов на улице Запорожской. Сообщалось, что там пенсионерке были нанесены ножевые ранения.

– В подъезде был обнаружен мужчина со следами крови на руках. В квартире была 71-летняя порезанная женщина. Ей оказали помощь и передали медикам. 68-летний хозяин квартиры был задержан, – сообщает пресс-служба Росгвардии.

По предварительной версии правоохранителей, между братом и сестрой возник конфликт. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил родственницу ножом. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU