2020-06-30T12:30:03+03:00
Спорт

Сыграют ли Оренбург и Урал 1 июля 2020 года в матче 25 тура РПЛ

РФС вскоре должен принять решение, на поле могут выйти игроки основы в матче Оренбург - Урал 1 июля 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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До сих пор не решена судьба матча Оренбург - Урал, который должен пройти 1 июля 2020 года в рамках 25 тура РПЛ. Сейчас руководство клуба ждет решения от Роспотребнадзора. Напомним, что у игроков "Оренбурга" при анализах нашил коронавирус. Из-за вспышки горожане не смогли сыграть с "Краснодаром" и КДК присудил им техническое поражение со счетом 0:3.

На данный момент "Оренбург" находится на 15 месте и рвется в бой. У большинства игроков, даже контактировавших с заболевшими, сейчас анализы отрицательные.

Не исключено, что команда сможет сыграть основным составом, но для этого придется получить положительное решение санитарного ведомства. Его должны принять сегодня. До этого руководство Урала отметило, что команда готова к игре, самолет буквально ждет на взлетной полосе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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