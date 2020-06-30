В Тольятти мужчина оценил два военных билета в 220 тысяч рублей
Следственный отдел Центрального района Тольятти возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину подозревают в посредничестве во взяточничестве.
– Правоохранители предполагают, что мужчина получил от гражданина 220 тысяч рублей, которые он должен был передать сотрудникам военкомата за два военных билета, – сообщает СУ СК России по Самарской области.
Сейчас следователи продолжают разбираться в этом деле. Они устанавливают все детали и обстоятельства совершенного преступления. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники подразделений ГУ МВД России по Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU