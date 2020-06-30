В Тольятти мужчина оценил два военных билета в 220 тысяч рублей

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:56:52+03:00

Эти деньги он должен был передать сотрудникам военкомата

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Следственный отдел Центрального района Тольятти возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину подозревают в посредничестве во взяточничестве.

– Правоохранители предполагают, что мужчина получил от гражданина 220 тысяч рублей, которые он должен был передать сотрудникам военкомата за два военных билета, – сообщает СУ СК России по Самарской области.

Сейчас следователи продолжают разбираться в этом деле. Они устанавливают все детали и обстоятельства совершенного преступления. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники подразделений ГУ МВД России по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU