С вредителями в самарских лесах будут бороться мухи

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:20:32+03:00

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В Самарской области стартовала борьба с вредителями в лесах. Противостоять им будут специальные «бойцы» - мухи-трихограммы. В регионе запустили программу «Сохранение лесов» в рамках федерального нацпроекта «Экология».

- Мухи уже обосновались в самарских лесах, куда их ранее заселили. Вырастили их в московской лаборатории. Уже есть первые результаты — вредители погибают на стадии яйца, даже не успев превратиться в личинку, - рассказали в пресс-службе министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона.

По словам представителей ведомства, мухи-трихограммы — это своего рода паразиты. Они подкладывают свое потомство в яйца пилильщиков-ткачей, тем самым уничтожая вредителей в зародыше. Для леса и других его обитателей эти «бойцы» совершенно безвредны. Отметим, что такой метод борьбы с вредителями применяют в России впервые. Для очистки 200 га леса требуется всего 100 г мушиных яиц.

ИСТОЧНИК KP.RU