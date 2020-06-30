В Самаре с 1 июля откроют рестораны и базы отдыха

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:54:16+03:00

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Сегодня, 30 июня, состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области. Глава региона Дмитрий Азаров объявил о новых решениях в регионе.

Были приняты следующие решения: разрешить работу кафе и ресторанам с дополнительными ограничениями – 4 квадратных метра на каждого посетителя. С 1 июля откроются турбазы и базы отдыха. Детские лагеря откроют двери с 15 июля.

– Внимательно проанализировали показатели заболеваемости. Важно, что ситуация продолжает стабилизироваться – в 3 раза меньше, чем по стране. Вместе проходим этот непростой период. Это стало возможно благодаря самоотверженному труду медиков и санитарных служб, продуманным решениям, – сказал глава региона.

Напомним, что 30 июня в Самаре заболели 51 человек, всего зараженных 4837 пациентов. Выздоровели 79 человек.

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Дмитрий Азаров разрешил самарцам есть и отдыхать.

ИСТОЧНИК KP.RU