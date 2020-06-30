2020-06-30T14:54:16+03:00
Общество

В Самаре с 1 июля откроют рестораны и базы отдыха

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ограничения сняли благодаря стабилизации ситуации ФОТО: Правительство Самарской областиОграничения сняли благодаря стабилизации ситуации ФОТО: Правительство Самарской области
Изменить размер текста:

Сегодня, 30 июня, состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области. Глава региона Дмитрий Азаров объявил о новых решениях в регионе.

Были приняты следующие решения: разрешить работу кафе и ресторанам с дополнительными ограничениями – 4 квадратных метра на каждого посетителя. С 1 июля откроются турбазы и базы отдыха. Детские лагеря откроют двери с 15 июля.

– Внимательно проанализировали показатели заболеваемости. Важно, что ситуация продолжает стабилизироваться – в 3 раза меньше, чем по стране. Вместе проходим этот непростой период. Это стало возможно благодаря самоотверженному труду медиков и санитарных служб, продуманным решениям, – сказал глава региона.

Напомним, что 30 июня в Самаре заболели 51 человек, всего зараженных 4837 пациентов. Выздоровели 79 человек.

Эксперты по туризму рассказали о том, где и как самарцам отдохнуть этим летом и сколько это будет стоить

00:00
00:00

Дмитрий Азаров разрешил самарцам есть и отдыхать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ увеличивает сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5%
АКОМ поздравляет Сбербанк с юбилеем
В Самаре рассказали, когда откроют пляжи
В Самаре хотят избавиться от американских горок
В Самарской области 85-летний пенсионер устроил на дороге серьезное ДТП
Стало известно, в каком роднике Самарской области обнаружили фекальное загрязнение
По Самаре разъезжал пьяный водитель-рецидивист
Дмитрий Азаров разрешил жителям Самары есть и отдыхать
В Самаре снова прекратил ходить электробус
Сыграет ли Александр Соболев с ЦСКА
Бронирование путевок в летние лагеря в Самаре начнется 1 июля
Почему выгодно покупать жилье по программе «трейд ин»
В Самаре рассказали, должны ли будут выпускники надевать маски на ЕГЭ
В Самаре с 1 июля откроют рестораны и базы отдыха
Куйбышевский район на сутки останется без воды
За взятку в 200 тысяч рублей бывший замначальника полиции Куйбышевского района проведет в колонии 7 лет
С вредителями в самарских лесах будут бороться мухи
В Тольятти мужчина оценил два военных билета в 220 тысяч рублей
В пожаре на Физкультурной в Самаре погиб человек
Сыграют ли Оренбург и Урал 1 июля 2020 года в матче 25 тура РПЛ
В Самаре из-за пожара в захламленной квартире на Физкультурной эвакуировали 15 человек
От коронавируса в Самарской области выздоровели еще 79 человек
В Самарской области задержали 68-летнего пенсионера, который порезал 71-летнюю сестру
Медики раскрыли причины смерти еще трех пациентов с коронавирусом
Стало известно, как и где заболел коронавирусом еще 51 человек в Самарской области