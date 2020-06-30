2020-06-30T14:40:08+03:00
Общество

В Самаре рассказали, должны ли будут выпускники надевать маски на ЕГЭ

Рекомендации Роспотребнадзора по этому вопросу однозначны
Ольга НОВИКОВА
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Сдавать экзамен будут с соблюдением всех мер безопасностиСдавать экзамен будут с соблюдением всех мер безопасностиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Самаре министр образования региона Виктор Акопьян рассказал, должны ли выпускники надевать маски на ЕГЭ. Этот вопрос волнует многих школьников и их родителей – с одной стороны, опасность заразиться коронавирусом еще не миновала, с другой – сидеть четыре часа подряд в маске и перчатках не очень-то удобно.

- Рекомендации Роспотребнадзора однозначны. Выпускники смогут сами определять, надевать ли им маску и перчатки, либо что-то одно. Можно сдавать экзамен и вовсе без средств защиты, - рассказал Виктор Акопьян. – Все 82 пункта проведения ЕГЭ в Самарской области обеспечены и масками, и перчатками – их выдадут всем желающим, а при необходимости – и поменяют во время экзамена.

Все пункты проведения ЕГЭ оснастили санитайзерами и установками для обеззараживания воздуха, а учеников будут рассаживать с соблюдением социальной дистанции.

А вот педагогам, которые будут работать на ЕГЭ, без масок и перчаток не обойтись. Они будут обязаны находиться в них все время.

Председатель городской думы Самары рассказал о плюсах и минусах дистанционного образования

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ИСТОЧНИК KP.RU

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