Почему выгодно покупать жилье по программе «трейд ин»

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:38:04+03:00

Клиент спасен от части хлопот, а сотрудники Корпорации “Кошелев” ищут покупателей на вторичную недвижимость самостоятельно и в короткий срок.

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В «трейд-ин» давно уже можно купить не только машину, но и квартиру. Принцип тот же: покупатель отдает свою старую квартиру в счет оплаты части стоимости новой. К примеру, застройщик АО СЗ «Кошелев-Проект Самара» сам помогает клиентам продать старую квартиру взамен на новое жилье в «Кошелев-Проекте». В итоге клиент спасен от части хлопот, а сотрудники корпорации «Кошелев» ищут покупателей на вторичную недвижимость самостоятельно и в короткий срок.

Это удобно по нескольким причинам:

- новая квартира забронирована за вами и точно не перейдет кому-нибудь другому;

- стоимость новой квартиры фиксирована до момента реализации вашего жилья, что помогает планировать расходы на покупку. Договор действует два месяца. Если не удалось быстро найти покупателей на старую квартиру, соглашение можно продлить;

- вам не придется арендовать жилье в промежуток, пока вы продали старую квартиру, но еще не купили новую;

- вы можете сэкономить на услугах риелтора, экспертной оценки, рекламе и сборе документов;

- сотрудники корпорации «Кошелев» возьмут на себя все хлопоты, связанные с оформлением документов и юридическим сопровождением обмена жилой площади.

Получить более подробную консультацию можно по телефону: 8 (846) 331-1000.

Условия застройщика максимально близки к «рыночным». Кроме того, для покупателей действуют программы лояльности.

Льготная программа скидок в Корпорации Кошелев.Для льготных категорий граждан действует специальная программа лояльности в виде снижения цены от первоначальной стоимости.

ИСТОЧНИК KP.RU