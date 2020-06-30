Сыграет ли Александр Соболев с ЦСКА

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:37:17+03:00

В прошлом туре один из лидеров гонки бомбардиров РПЛ вышел на замену и забил, но гол отменили. Вопрос – появится ли Соболев в «дерби всея Руси»

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Сегодня, 30 июня, в рамках 25 тура чемпионата России по футболу состоится главное московское дерби или «дерби всея Руси». Так называют противостояние ЦСКА и «Спартака». Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 20:30 по московскому времени.

Одна из интриг встречи – появится ли на поле один из лучших бомбардиров Российской премьер-лиги Александр Соболев. В 24 турах он отметился 11 забитыми мячами, один из которых форвард оформил за «Спартак». Дебютный гол за красно-белых Соболев забил в матче против тульского «Арсенала», который «Спартак» выиграл 3:2.

В прошлом матче - против «Уфы - наставник красно-белых Доменико Тедеско оставил российского нападающего с первых минут игры на скамейке запасных. Соболев вышел только во второй половине встречи, однако отметился голом. Правда, после просмотра ВАР судьи взятие ворот отменили.

Многие эксперты сходятся во мнении, что в матче с ЦСКА Александр Соболев выйдет на поле с первых минут. Доменико Тедеско, скорее всего, в оставшихся матчах будет тасовать игроков атаки. Логично предположить, что если в прошлой игре на поле с первых минут вышли Ларсон и Понсе, то сейчас немецкий специалист выпустит Соболева.

ИСТОЧНИК KP.RU