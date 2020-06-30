По Самаре разъезжал пьяный водитель-рецидивист

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:05:12+03:00

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Сотрудники полиции Самары после непродолжительного преследования остановили автомобиль 28-летнего местного жителя. В ходе общения у парня были замечены явные признаки опьянения. Это подтвердилось медицинским освидетельствованием.

– Выяснилось, что молодой человек в сентябре прошлого года уже попадался за аналогичное правонарушение. Тогда его приговорили к 10 суткам административного ареста. Но еще через пять месяцев горе-водитель получил шесть месяцев тюрьмы условно за очередную пьянку за рулем, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, любитель пьяной езды ранее также был судим за угон автомобиля и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время материалы нового уголовного дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU