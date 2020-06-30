По Самаре разъезжал пьяный водитель-рецидивист
Сотрудники полиции Самары после непродолжительного преследования остановили автомобиль 28-летнего местного жителя. В ходе общения у парня были замечены явные признаки опьянения. Это подтвердилось медицинским освидетельствованием.
– Выяснилось, что молодой человек в сентябре прошлого года уже попадался за аналогичное правонарушение. Тогда его приговорили к 10 суткам административного ареста. Но еще через пять месяцев горе-водитель получил шесть месяцев тюрьмы условно за очередную пьянку за рулем, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, любитель пьяной езды ранее также был судим за угон автомобиля и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время материалы нового уголовного дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU