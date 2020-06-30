В Самарской области 85-летний пенсионер устроил на дороге серьезное ДТП

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:49:45+03:00

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Вчера, 29 июня, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП. 85-летний пенсионер за рулем автомобиля «Дэу», двигаясь по трассе, потерял контроль за движением, в результате «догнал» ехавшую впереди «Ниву», которой управлял 29-летний мужчина.

– В результате ДТП пострадала 28-летняя пассажирка отечественного авто, а также сам виновник аварии. Им было назначено амбулаторное лечение. Прибывшие сотрудники полиции обеспечили беспрепятственный проезд других участников движения, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU