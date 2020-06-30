2020-06-30T16:29:10+03:00
Общество

В Самаре хотят избавиться от американских горок

В парке Дружбы может появиться спорткомплекс
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Американские горки могут исчезнуть из парка Фото: https://vk.com/mavi_landАмериканские горки могут исчезнуть из парка Фото: https://vk.com/mavi_land
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В Самаре хотят убрать американские горки из парка Дружбы. Для этого жителей просят прийти на общественные слушания и высказать свое мнение, разрешив смену зонирования участка. Его хотят переделать с «зоны парков, бульваров и набережных» на зону для размещения объектов спортивно-зрелищного назначения.

Публичные слушания проведут с 9 июля по 15 августа 2020 года. Посмотреть на проект можно будет в помещении департамента градостроительства Самары, на улице Галактионовской, 132, в холле первого этажа.

Работать экспозиция будет с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, с 9.00 до 16.00 в пятницу. По выходным помещение будет закрыто.

В горадминистрации обещают консультировать посетителей. Участники общественных слушаний соберутся в 17.30 3 августа 2020 года. Регистрировать участников начнут в 17.00.

Построить спортивный комплекс на месте довольно старого и уже неработающего аттракциона решил владелец земельного участка, на котором располагается парк «Муви Ленд». По правилам теперь свое мнение должны высказать жители города, в основном те, кто живет по соседству с участком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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