2020-06-30T16:36:14+03:00
Общество

В Самаре рассказали, когда откроют пляжи

Все работы по благоустройству хотят завершить до конца текущей недели
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Длина самарского пляжа составит около 4 километровДлина самарского пляжа составит около 4 километров
Изменить размер текста:

Администрация Самары рассказала, как обстоят дела с обустройством городских пляжей. Так, свежий песок завезли уже более чем на половину прибрежных территорий. Всего его распределят в количестве 17,5 тысяч тонн. Сейчас рабочие выполняют установку скамеек, тентов, другого спецоборудования – 1150 единиц. Около 30% из них будут обновлены.

– Песок доставлять начали 20 июня. Пляжи были очищены от паводковых накоплений, которых вывезли около 182,5 тонн. Также зоны отдыха обработали от грызунов. С 15 июня функционируют 14 спасательных постов. Уборку территорий будут организовывать дважды в день, – сообщают власти города.

Анализы проб воды на 9 и 16 июня показали соответствие воды санитарным нормам. Однако пока купаться не рекомендуется. Общая протяженность городских пляжей составляет более 4 километров. Работы планируют завершить до конца текущей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ увеличивает сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5%
АКОМ поздравляет Сбербанк с юбилеем
В Самаре рассказали, когда откроют пляжи
В Самаре хотят избавиться от американских горок
В Самарской области 85-летний пенсионер устроил на дороге серьезное ДТП
Стало известно, в каком роднике Самарской области обнаружили фекальное загрязнение
По Самаре разъезжал пьяный водитель-рецидивист
Дмитрий Азаров разрешил жителям Самары есть и отдыхать
В Самаре снова прекратил ходить электробус
Сыграет ли Александр Соболев с ЦСКА
Бронирование путевок в летние лагеря в Самаре начнется 1 июля
Почему выгодно покупать жилье по программе «трейд ин»
В Самаре рассказали, должны ли будут выпускники надевать маски на ЕГЭ
В Самаре с 1 июля откроют рестораны и базы отдыха
Куйбышевский район на сутки останется без воды
За взятку в 200 тысяч рублей бывший замначальника полиции Куйбышевского района проведет в колонии 7 лет
С вредителями в самарских лесах будут бороться мухи
В Тольятти мужчина оценил два военных билета в 220 тысяч рублей
В пожаре на Физкультурной в Самаре погиб человек
Сыграют ли Оренбург и Урал 1 июля 2020 года в матче 25 тура РПЛ
В Самаре из-за пожара в захламленной квартире на Физкультурной эвакуировали 15 человек
От коронавируса в Самарской области выздоровели еще 79 человек
В Самарской области задержали 68-летнего пенсионера, который порезал 71-летнюю сестру
Медики раскрыли причины смерти еще трех пациентов с коронавирусом
Стало известно, как и где заболел коронавирусом еще 51 человек в Самарской области