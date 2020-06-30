В Самаре рассказали, когда откроют пляжи

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:36:14+03:00

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Администрация Самары рассказала, как обстоят дела с обустройством городских пляжей. Так, свежий песок завезли уже более чем на половину прибрежных территорий. Всего его распределят в количестве 17,5 тысяч тонн. Сейчас рабочие выполняют установку скамеек, тентов, другого спецоборудования – 1150 единиц. Около 30% из них будут обновлены.

– Песок доставлять начали 20 июня. Пляжи были очищены от паводковых накоплений, которых вывезли около 182,5 тонн. Также зоны отдыха обработали от грызунов. С 15 июня функционируют 14 спасательных постов. Уборку территорий будут организовывать дважды в день, – сообщают власти города.

Анализы проб воды на 9 и 16 июня показали соответствие воды санитарным нормам. Однако пока купаться не рекомендуется. Общая протяженность городских пляжей составляет более 4 километров. Работы планируют завершить до конца текущей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU