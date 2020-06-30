2020-06-30T16:26:17+03:00
Общество

АКОМ поздравляет Сбербанк с юбилеем

1 июля 2020 года Автозаводское отделение Сбербанка отмечает 90-летие со дня основания первой сберегательной кассы в Ставрополе на Волге, ныне Тольятти
Поделиться:
Изменить размер текста:

Группа компаний «АКОМ» поздравляет банк с юбилеем и уверена в укреплении эффективного взаимодействия с лидером банковской сферы России.

История взаимоотношений завода «АКОМ» и Сбербанка берет свое начало в 2002 году, который стал годом основания аккумуляторного производства в Жигулевске. С тех пор завод вырос в крупнейшего российского производителя химических источников тока и прочно удерживает флагманские позиции в отрасли. Успех предприятия и его уверенность в завтрашнем дне во многом обусловлены верным выбором стратегических партнеров.

Группа компаний «АКОМ» пользуется широким перечнем банковских продуктов, предоставляемых Сбербанком: кредитные линии, банковские гарантии, расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект, депозиты, внешнеэкономическая деятельность и валютный контроль. С 2015 года при участии Сбербанка реализуется импортозамещающий проект по созданию производства стартерных аккумуляторов нового поколения, одобренный Фондом развития промышленности. В 2016 году Группа компаний «АКОМ» выбрала Сбербанк в качестве стратегического партнера и единственного банка-кредитора. В 2019 году банковские гарантии, предоставленные Сбербанком, позволили компании получить финансирование Фонда развития промышленности еще по двум проектам: организация в Тольятти производства промышленных аккумуляторных батарей и повышение производительности труда на головном предприятии в Жигулевске. В 2020 году в рамках постановления Правительства РФ № 582 со Сбербанком заключен кредитный договор, который обеспечил системообразующее предприятие «АКОМ» пополнением оборотных средств в условиях, связанных с ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции.

Стабильность и надежность Сбербанка России проверена временем. Четкость и безукоризненность в проведении расчетов, безупречность в обслуживании, оперативность и коммуникабельность, внимательность, отзывчивость, лояльное отношение к клиенту, доверительные отношения – визитная карточка Сбербанка в Тольятти.

Руководство и трудовой коллектив Группы компаний «АКОМ» поздравляют Автозаводское отделение Сбербанка с юбилеем: «Наши коллективы связывают давние партнерские отношения, и мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Желаем всем работникам Сбербанка крепкого здоровья, осуществления жизненных планов и добрых надежд, умножения славных трудовых традиций, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! Следуйте намеченному курсу, сохраняйте лидерство в банковской сфере, удерживая высокую планку качества оказания услуг клиентам».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, как главу сельского поселения наказали за то, что он принимал посетителей без маски
Новый тренер "Крыльев Советов" Андрей Талалаев: "мы будем набирать очки и играть в футбол"
В Самаре отменили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Экс-главу Ставропольского района отдали под суд за махинации при ремонте школы
Сергей Лейбград рассказал, что позволит "Крыльям" остаться в РПЛ и покритиковал нового тренера
Андрей Талалаев внес изменения в стартовый состав "Крыльев Советов" перед матчем с "Локомотивом"
В Самарской области снова зафиксирована экстремально низкая температура
ВТБ увеличивает сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5%
АКОМ поздравляет Сбербанк с юбилеем
В Самаре рассказали, когда откроют пляжи
В Самаре хотят избавиться от американских горок
В Самарской области 85-летний пенсионер устроил на дороге серьезное ДТП