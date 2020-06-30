АКОМ поздравляет Сбербанк с юбилеем

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:26:17+03:00

1 июля 2020 года Автозаводское отделение Сбербанка отмечает 90-летие со дня основания первой сберегательной кассы в Ставрополе на Волге, ныне Тольятти

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Группа компаний «АКОМ» поздравляет банк с юбилеем и уверена в укреплении эффективного взаимодействия с лидером банковской сферы России.

История взаимоотношений завода «АКОМ» и Сбербанка берет свое начало в 2002 году, который стал годом основания аккумуляторного производства в Жигулевске. С тех пор завод вырос в крупнейшего российского производителя химических источников тока и прочно удерживает флагманские позиции в отрасли. Успех предприятия и его уверенность в завтрашнем дне во многом обусловлены верным выбором стратегических партнеров.

Группа компаний «АКОМ» пользуется широким перечнем банковских продуктов, предоставляемых Сбербанком: кредитные линии, банковские гарантии, расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект, депозиты, внешнеэкономическая деятельность и валютный контроль. С 2015 года при участии Сбербанка реализуется импортозамещающий проект по созданию производства стартерных аккумуляторов нового поколения, одобренный Фондом развития промышленности. В 2016 году Группа компаний «АКОМ» выбрала Сбербанк в качестве стратегического партнера и единственного банка-кредитора. В 2019 году банковские гарантии, предоставленные Сбербанком, позволили компании получить финансирование Фонда развития промышленности еще по двум проектам: организация в Тольятти производства промышленных аккумуляторных батарей и повышение производительности труда на головном предприятии в Жигулевске. В 2020 году в рамках постановления Правительства РФ № 582 со Сбербанком заключен кредитный договор, который обеспечил системообразующее предприятие «АКОМ» пополнением оборотных средств в условиях, связанных с ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции.

Стабильность и надежность Сбербанка России проверена временем. Четкость и безукоризненность в проведении расчетов, безупречность в обслуживании, оперативность и коммуникабельность, внимательность, отзывчивость, лояльное отношение к клиенту, доверительные отношения – визитная карточка Сбербанка в Тольятти.

Руководство и трудовой коллектив Группы компаний «АКОМ» поздравляют Автозаводское отделение Сбербанка с юбилеем: «Наши коллективы связывают давние партнерские отношения, и мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Желаем всем работникам Сбербанка крепкого здоровья, осуществления жизненных планов и добрых надежд, умножения славных трудовых традиций, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! Следуйте намеченному курсу, сохраняйте лидерство в банковской сфере, удерживая высокую планку качества оказания услуг клиентам».