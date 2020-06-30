В Самарской области снова зафиксирована экстремально низкая температура

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:45:41+03:00

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В Приволжском УГМС рассказали о новых температурных рекордах в Самарской области. Так, 30 июня был перекрыт абсолютный минимум сразу на трех метеостанциях. Две из них обновили данные 28-летней давности.

– В Клявлино и Серноводске рекорд держался с 1992 года. Там было по 6 и 6,2 градуса соответственно. Сегодня же температура составила 4,7 и 5,7 градуса (отклонение 1,3 и 0,5). Также побит рекорд в Новодевичье. Шесть лет назад там было 8 градусов, сейчас – 7,6, – сообщают синоптики.

Отметим, что в ближайшие дни в Самарскую область придет потепление. Уже в четверг и пятницу ожидается до 30 градусов со знаком плюс. 2 июля возможна гроза и кратковременный дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU