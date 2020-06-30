2020-06-30T17:23:54+03:00
Общество

Экс-главу Ставропольского района отдали под суд за махинации при ремонте школы

Бывшему чиновнику грозит до 7 лет лишения свободы
Александра БУДАЕВА
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Валерий Анисимов (но фото в пиджаке) покинул свой пост ушел в отставку 25 июля 2018 годаВалерий Анисимов (но фото в пиджаке) покинул свой пост ушел в отставку 25 июля 2018 годаФото: Twitter.com
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В Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному в делу в отношении Валерия Анисимова. Бывшего главу Ставропольского района обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, именно он должен нести ответственность за нарушения в приемке и оплате работ по муниципальному контракту на капитальный ремонт школы в селе Узюково.

Подрядчиком выступало ООО "СТРОЙКОМ", в 2016 и 2017 гг власти подписали акты приемки выполненных работ на сумму, превысившую 61 млн рублей, после чего бюджетные деньги были перечислены подрядчику в счет оплаты работ.

- Вместе с тем предусмотренные техническим заданием работы по ремонту кровли и укладке асфальта на школьной территории на общую сумму свыше 4 млн рублей не выполнены, - сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Поскольку в документах, благодаря которым работы были приняты и оплачены, стояла подпись главы Ставропольского района, следствие пришло к выводу, что ответственность должен нести именно он.

На днях прокуратура Центрального района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Валерия Анисимова, после чего его передали в суд. Санкции ч.2 ст.285 УК РФ, по которой ему предъявлено обвинение, предусматривают несколько видов наказания: штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 7 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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