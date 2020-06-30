30 Июнь 2020 2020-06-30T17:32:13+03:00

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В Самаре отменили режим повышенной готовности из-за коронавируса, который был введен постановлением губернатора от 3 апреля 2020 года. Этот документ упразднен новым постановлением, которое подписал Дмитрий Азаров. Однако, это не означает, что теперь жители могут бросаться во все тяжкие.

В первую очередь для жителей это означает, что не действует режим обязательной самоизоляции. Ее рекомендовано соблюдать только лицам старше 65 лет. Граждан из-за границы по-прежнему сопроводят в обсерватор, а вот к гостям из других регионов отнесутся лояльнее: нужно просто сообщить о себе и при плохом самочувствии вызвать врача.

С 3 июля начнется бронирование путевок в турлагеря. Уже 1 июля открываются рестораны, турбазы и базы отдыха. ЗАГС работает и может проводить торжественную регистрацию брака для групп не больше 10 человек.

По-прежнему действует масочный режим, правила социального дистанцирования. В магазины и рестораны без масок пускать не имеют права. Все еще закрыты бассейны, фитнес-центры, частные бани, ночные клубы, развлекательные заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU