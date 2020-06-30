2020-06-30T21:28:48+03:00
Общество

В Сызрани закрыли детский садик, построенный 103 года назад

Куда девать малышей, которые туда ходили, пока не ясно
Александра БУДАЕВА
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А нам куда деваться, господа?А нам куда деваться, господа?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В июне в Сызрани по решению главы города закрыт детский сад №28 на ул.Краснофлотской - соответствующее решение подписано 22 июня.

Как сообщает "Маленькая Сызрань", здание построили 103 года назад, последняя экспертиза, которую провел проектный институт "Сызраньагропромпроект", показала: износ конструкции составляет 75%. Фундамент, стены, крыша, перекрытия - все это нуждается в ремонте, и неудивительно: здание, в которых могут размещаться детский сады, должны быть в эксплуатации не более 80 лет, а тут уже целый век прошел с момента строительства, а капремонта все нет.

Детский сад закрыт, а куда деваться воспитателям, а главное - малышам - до сих пор не известно. Будет ли ремонт, как долго он продлится, что в это время делать с детьми?

2 июля сызранские власти соберутся, чтобы обсудить, что теперь делать дальше, о принятом решении они обещают сразу сообщить всем заинтересованным сторонам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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