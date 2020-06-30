Главный тренер "Спартака" сказал, почему Соболев вышел в стартовом составе на игру против ЦСКА
В Москве закончился первый тайм московского дерби между Спартаком и ЦСКА. В состав красно-белых в основу вошел Александр Соболев, который в матче с Уфой вышел только во втором тайме и отличился забитым, но отмененным голом. В этот раз тренер сделал другой выбор.
- Почему сегодня появился Соболев в стартовом составе? - спросили у главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско в эфире "Матч ТВ".
- При таком плотном графике, когда играем через 2 дня на 3, это будет продолжаться до сентября. Шансов больше выйти на поле у того игрока, который более свежий в плане физики и психологии.
На счету Соболева в этом сезоне уже 11 мячей. Интересно, удастся ли ему забить в этом матче 12 мяч? Пока команда к сожалению проигрывает со счетом 1:0.
ИСТОЧНИК KP.RU