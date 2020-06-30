Главный тренер "Спартака" сказал, почему Соболев вышел в стартовом составе на игру против ЦСКА

30 Июнь 2020 2020-06-30T21:36:47+03:00

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В Москве закончился первый тайм московского дерби между Спартаком и ЦСКА. В состав красно-белых в основу вошел Александр Соболев, который в матче с Уфой вышел только во втором тайме и отличился забитым, но отмененным голом. В этот раз тренер сделал другой выбор.

- Почему сегодня появился Соболев в стартовом составе? - спросили у главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско в эфире "Матч ТВ".

- При таком плотном графике, когда играем через 2 дня на 3, это будет продолжаться до сентября. Шансов больше выйти на поле у того игрока, который более свежий в плане физики и психологии.

На счету Соболева в этом сезоне уже 11 мячей. Интересно, удастся ли ему забить в этом матче 12 мяч? Пока команда к сожалению проигрывает со счетом 1:0.

ИСТОЧНИК KP.RU