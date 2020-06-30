Почему было удаление Романа Зобнина в матче ЦСКА- Спартак

30 Июнь 2020 2020-06-30T23:12:07+03:00

Роман Зобнин получил красную карточку в дерби с ЦСКА. Почему и не было ли это ошибкой

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Удаление Романа Зобнина в игре 30 июня ЦСКА - Спартак стало ключевым моментом матча. И до этого момента у красно-белых игра не ладилась, а после и вовсе расклеились. В итоге игра закончилась со счетом 2:0, дубль офомил Влашич.

Что же случилось и не было ли ошибки в этом решении судьи? Ведь он даже просматривал VAR, чтобы разобраться. Сначала Еськов показал всего лишь желтую, но потом решил: это нарушение было слишком грубым. Игрок отмахнулся от Ивана Облякова, попал ему по лицу, причем речи даже не шло о борьбе за мяч. Удар получился очень акцентированным. Потом футболист еще и стал проявлять эмоции.

- В этом эпизоде большое значение имели и эмоции. Все-таки в таком дерби, в таком важном матче нужно больше держать себя в руках и владеть собой, - считают эксперты.

Уже в тот момент, когда Зобнин уходил с поля, он опустил голову, было видно, что он согласен с решением.

ЦСКА - Спартак. Удаление Зобнина, Тинькофф РПЛ, 25 тур 30.06.2020.Зобнин получает красную карточку и покидает поле

ИСТОЧНИК KP.RU